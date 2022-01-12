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2 часа назад

Заседание Совета Россия-НАТО началось в Брюсселе

Заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.

Заседание Совета Россия-НАТО началось в Брюсселе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА «Новости».

Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.

На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Грушко заявил в преддверии поездки, что как таковой повестки встречи 12 января нет, это будет неформальное заседание, и Россия едет на заседание СРН в Брюсселе с реалистичными ожиданиями и надеждой на серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности. Москва в ходе встречи будет добиваться конкретной реакции на российский проект соглашения о гарантиях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что «с Россией можно вести содержательный диалог». Главное, что ждут союзники от заседания СРН, – запуск содержательного диалога, отметил он.

Ранее стало известно, что в штаб-квартиру НАТО не пустили часть освещающих заседание СРН журналистов.

Напомним, США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе: сообщалось, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.

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