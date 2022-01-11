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31 минуту назад

В Казахстане арестовали криминального авторитета Дикого Армана

В казахстанском Нур-Султане суд арестовал на два месяца криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

«Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана в отношении подозреваемого Армана Джумагельдиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — приводит Tengrinews сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со ст. 201 УПК Казахстана.

7 января стало известно, что в Алма-Ате задержали криминального авторитета Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

У него изъято огнестрельное и холодное оружие, военный бронежилет и бронированный автомобиль.

Подробнее о роли Дикого Армана в беспорядках в Казахстане — в материале RT.

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