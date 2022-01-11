Мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев рассказал, как попал под обстрел во время беспорядков в Казахстане. Автомобиль градоначальника обстреляли, когда он ехал к Акимату. Об этом сообщил сам Сагинтаев, соответствующее видео публикует Telegram-канал SHOT. При этом политик уверен, нападавшие знали о его маршруте.