США тайно выделили Украине $200 млн на оборону

Администрация США тайно одобрила дополнительную оборонную помощь Украине в размере $200 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистку телеканала CNN Кайли Этвуд.

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«Администрация Байдена негласно одобрила дополнительные 200 миллионов долларов на оборонную помощь Украине», – заявила Этвуд.

По словам журналистки, решение было принято в конце декабря 2021 года. Уточняется, что администрация Соединенных Штатов непублично уведомила Конгресс об одобрении помощи Киеву, а часть официальных лиц США узнала об этом решении по секретным каналам.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые потенциальные пакеты дополнительной военной помощи Украине.