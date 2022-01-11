Обзор иноСМИ: предновогодний кошмар на Украине и испуганный Запад

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Фото: ТАСС ТАСС

Предновогодний кошмар с отключением света на Украине

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Украинские чиновники пытаются успокоить граждан, заверяя, что нехватка электричества стране не грозит, но правду не скроешь - свет в домах периодически пропадает, пишет автор УНИАН Анна Бредихина. Она рассказала о «предновогоднем кошмаре», случившимся в Киевской области: из-за перегрузки сетей 12 населенных пунктов долгое время находились без электричества, у части из них более суток также не было воды и отопления.

По словам Бредихиной, на фоне «космических цен» на газ люди начали прикручивать газовые котлы и включать для подогрева жилья электроприборы, это привело к увеличению нагрузки на сети. Автор отметила, что 70 процентов электросетей и трансформаторов на Украине устарели, не выдерживают нагрузки и выходят из строя. По ее мнению, с приходом февральских морозов украинцам, возможно, придется «сидеть без света через день».

«Что выиграет Россия в Казахстане»

Казахстан пока не представляет особого интереса для поляков, однако это страна, чье геополитическое значение велико и растет по мере того, как бремя глобальной конкуренции переносится из Европы в Азию, пишет социолог Славомир Сераковский в своем материале для Onet. По его мнению, «все еще тлеющая революция» и приход российских миротворцев в страну могут существенно изменить баланс сил в глобальном соперничестве между державами США и Китая.

Сераковский отметил, что Нурсултану Назарбаеву раньше удавалось сбалансировать и проводить относительно независимую внешнюю политику., но теперь это может измениться. Автор заявил, что государство «лежит на огромных месторождениях нефти» и на него приходится 40 процентов мирового производства урана. Весомым ресурсом также является расположенный на юге космодром Байконур. Сераковский подчеркнул, что приход российских военных в Казахстан усилит влияние России и «произведет некоторое впечатление на Западе».

«Испуганный Запад»

Политики и военные НАТО поверили в сценарий «российской угрозы», испугались ее до глубины души и решили прикрыть свой страх очередным самообманом: «мы боимся России, но и она должна бояться нас, потому что мы ее «сдерживаем», заявил Витольд Модзелевский в своей статье для Myśl Polska. Он отметил, что в реальности испанский или бельгийский солдат вряд ли захотят терпеть тяготы войны (например, отсутствие чистых туалетов) во время «похода на Москву».

Единственной страной, которая «прокачалась» до этой роли, Модзелевский назвал Польшу, которой «навязывают (якобы) «генетическую русофобию», чтобы польские солдаты были готовы двинуться на помощь натовскому флангу. По мнению автора, «сказки о сдерживании были лишь ширмой, за которой скрывается стратегическая цель сближения с Россией многих стран Старой Европы, не скрывающих своего отвращения к американскому господству».

США «по-тихому» выделили Украине военную помощь

В конце 2021 года власти США «без лишнего шума» выделили Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи. Об этом рассказала корреспондент CNN в Госдепартаменте Кайли Этвуд.

Четыре источника подтвердили Этвуд, что администрация президента США Джо Байдена выделила Украине деньги без официального объявления «на фоне усиления российских войск вдоль границ Украины». Ранее в СМИ появилась информация, что в США также рассматривают возможность поставки на Украину зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Почему Запад против Лукашенко, но за Казахстан

Финансовый аналитик Алексей Кущ в своем материале для «Главреда» заявил, что подавление беспорядков в Казахстане не привело к западным санкциями, хотя в похожей ситуации против Александра Лукашенко сразу же ввели санкции, а белорусская оппозиция «была легитимизирована в западных столицах».