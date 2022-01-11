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1 час назад

The Telegraph: Россия собирается подчинить себе шесть стран ЕС

Кремль может подчинить себе Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу и Словакию. Такую версию высказал британский журналист Мэтью Линн в The Telegraph.

«Следующими в списке вполне могут оказаться Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Кто знает, возможно, даже Польша и Словакия [подчинятся России]. Список все время увеличивается», — заявил Линн.

Он рассказал, что под влиянием Кремля уже находятся Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан.

«Беларусь уже находится под пятой Кремля, как и такие страны, как Грузия, Армения и Азербайджан вдоль или вблизи границ», — пишет журналист.

Также Линн считает, что Россия запугивает Украину, собирая войска на границе с ней и угрожая вторжением.

«Украину неуклонно запугивают, а войска, дислоцированные на границе, угрожают вторжением в любой момент», — рассказал он.

Экс-генерал НАТО предложил принять Россию в альянс

Ранее между Россией и США прошли переговоры в Женеве, темой которых послужили проекты договоров о гарантиях безопасности, направленные Москвой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вопроса по Украине, но риск конфликта между альянсом и Россией остается.

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