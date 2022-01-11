Гол от гроба лидера футбольной команды попал на видео

В Чили футболисты проводили в последний путь лучшего игрока своего клуба, забив гол от его гроба. Кадры необычной прощальной церемонии с лидером «Парисьон де Пейн» Хайме Эскандером появились в распоряжении телеканала «360».

На записи видно, как мяч ударяется о гроб с телом усопшего и, срикошетив, попадает в ворота, вызвав ликование среди спортсменов.