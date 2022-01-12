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30 минут назад

Президент Казахстана Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в республике. Об этом он сказал на встрече в Нур-Султане с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Токаев объявил о завершении операции ОДКБ
Фото: APAP

«Глава казахстанского государства поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения. Президент Казахстана объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ», — приводит Интерфакс слова пресс-секретаря ОДКБ Владимира Занейтдинова.

Он подтвердил, что миротворцы ОДКБ покинут Казахстан в течение 10 дней, вывод начнётся 13 января.

Ранее президент Казахстана отметил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.

В мире,Интерфакс,
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