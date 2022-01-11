Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли скончался сегодня ночью из-за нарушений работы иммунной системы. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь политика Роберто Куильо.

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«Давид Сассоли скончался в 1:15 утра [по местному времени] 11 января в Авиано, Италия, куда он был госпитализирован. Дата и место похорон будут сообщены в ближайшее время», - написал Куильо.

По словам пресс-секретаря, Дэвид Сассоли находился в больнице с 26 декабря «из-за серьезного осложнения, вызванного дисфункцией иммунной системы». Все официальные мероприятия с его участием были отменены.

Давиду Сассоли было 65 лет. Он был избран на пост спикера Европарламента в 2019 году и срок его мандата истекал в январе. В декабре политик объявил, что не будет снова выставлять свою кандидатуру на выборах.