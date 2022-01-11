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19 минут назад

Экс-генерал НАТО предложил принять Россию в альянс

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил, что Запад должен поменять свое отношение к России и дать ей возможность вступить в ряды НАТО. По его мнению, эта мера поможет избежать военного конфликта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Aftenposten.

Экс-генерал НАТО предложил принять Россию в альянс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет Моод в статье для издания, НАТО необходимо сосредоточиться на обороне и открыть свои двери для всех стран, в том числе для России. Он также считает, что НАТО следует призвать членов альянса отказаться от ядерного оружия и баз за пределами собственной территории. В противном случае человечество придет к еще большим конфликтам и войне, уверен Моод.

Кроме того он раскритиковал США и их западных партнеров за антироссийскую политику после распада Советского Союза. По его словам, Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран НАТО в ее сторону была «похожа на унижение» Москвы, а не на диалог.

Моод также заявил, что не видел западных фильмов или сериалов, где русские персонажи играли бы положительную роль, а западные — отрицательную. По его мнению, западная культура продвигает США и Запад как нечто «безусловное хорошее», а Россию и россиян как «однозначно злое, подлое и примитивное». Он заключил, что подобные картины «искажают реальность».

Заседание совета между Россией и НАТО запланировано на 12 января.

В мире,НАТО,РИА Новости,
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