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20 минут назад

Запад может признать Крым российским на переговорах по безопасности

Переговоры о гарантиях безопасности между Россией и Западом могут завершиться международным признанием суверенитета Москвы над Крымом. Об этом заявил политолог Стивен Сабо в статье для National Interest, пишут РИА Новости.

Запад может изменить позицию по Крыму на переговорах по безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает автор статьи, США и их западные партнеры могут предложить властям РФ, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны. Сабо вспомнил послевоенную историю, когда СССР и США согласовали нейтральный статус Австрии. По его мнению, подобным способом сейчас можно снять напряжение вокруг Украины.

Он указал, что признанные в мире границы Украины могут измениться в процессе переговоров. Сабо допускает, что в результате сделки Крым останется частью РФ. Кроме того Донбасс тоже может войти в состав России, так как для Украины он практически потерян. Украина же в свою очередь сумеет сосредоточиться на построении эффективной экономической и политической системы.

Кроме того Сабо упомянул обещание НАТО в 2008 году, когда организация допустила вступление Украины в ее ряды. По его словам, это было большой ошибкой со стороны альянса, так как Штаты не нуждаются в еще одном союзнике «с нестабильным и коррумпированным правительством».

В мире,НАТО,РИА Новости,
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