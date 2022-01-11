Запад может изменить позицию по Крыму на переговорах по безопасности

Переговоры о гарантиях безопасности между Россией и Западом могут завершиться международным признанием суверенитета Москвы над Крымом. Об этом заявил политолог Стивен Сабо в статье для National Interest, пишут РИА Новости.

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Как утверждает автор статьи, США и их западные партнеры могут предложить властям РФ, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны. Сабо вспомнил послевоенную историю, когда СССР и США согласовали нейтральный статус Австрии. По его мнению, подобным способом сейчас можно снять напряжение вокруг Украины.

Он указал, что признанные в мире границы Украины могут измениться в процессе переговоров. Сабо допускает, что в результате сделки Крым останется частью РФ. Кроме того Донбасс тоже может войти в состав России, так как для Украины он практически потерян. Украина же в свою очередь сумеет сосредоточиться на построении эффективной экономической и политической системы.