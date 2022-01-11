В Японии проанализируют ситуацию после ракетного пуска КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил ответственным министерствам детально проанализировать ситуацию в связи с возможным ракетным пуском КНДР и своевременно и подробно информировать людей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно поручению, профильные ведомства проведут анализ безопасности авиа- и морского транспортного сообщения, а также предпримут «все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств», заявил глава японского правительства в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NHK.