Президент Мексики во второй раз заболел COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил положительный результат теста на коронавирус и теперь находится на самоизоляции. Об этом политик сообщил во вторник на своей странице в Twitter .

"Сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19, и, хотя симптомы легкие, я останусь на самоизоляции и буду заниматься офисной работой и общаться виртуально", - отметил глава государства. Президент также рассказал, что на время болезни его будет замещать министр внутренних дел Адан Агусто Лопес Эрнандес.

В декабре 2021 года президент Мексики получил третью дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca, бустерную прививку 68-летнему главе государства сделали в ходе пресс-конференции. При этом почти год назад президент уже переболел ковидом - Лопес Обрадор 24 января 2021 года сообщил, что заразился коронавирусом. По его словам, и тогда у него были так же легкие симптомы вызываемого инфекцией заболевания.