В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
11 минут назад

В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения, которые выдвинула американская делегация на переговорах в Женеве, не уступка России, так как они выгодны Штатам и могут стать предметом для обсуждения без обострения напряженности вокруг Украины. Об этом пишут РИА Новости.

В Госдепе раскрыли подробности о предложении США в адрес РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание, Вашингтон в рамках стартовавшего диалога о безопасности заявил о готовности начать переговоры с Москвой о проведении военных учений, восстановлении некоторых ограничений на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, а также о мерах транспарентности и повышения доверия.

«Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — подчеркнул Прайс.

При этом представитель Госдепартамента США не согласился с мнением журналиста, который усомнился, что такого рода предложения могли бы появиться и без напряженности вокруг Украины.

«Есть элементы в ДРСМД, которые отвечают интересам нашей национальной безопасности. Мы хотели бы говорить об этом даже до всего этого», — сказал Прайс.

Уточняется, что США отказались от требования России обязать НАТО не распространяться на восток, в том числе за счет Украины и Грузии.

В мире,Нед Прайс,НАТО,Госдеп США,РИА Новости,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители