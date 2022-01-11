В Госдепе раскрыли подробности о предложении США в адрес РФ

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения, которые выдвинула американская делегация на переговорах в Женеве, не уступка России, так как они выгодны Штатам и могут стать предметом для обсуждения без обострения напряженности вокруг Украины. Об этом пишут РИА Новости.

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Как сообщает издание, Вашингтон в рамках стартовавшего диалога о безопасности заявил о готовности начать переговоры с Москвой о проведении военных учений, восстановлении некоторых ограничений на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, а также о мерах транспарентности и повышения доверия.

«Это меры, которые мы бы приняли в интересах нашей безопасности, нашей коллективной безопасности», — подчеркнул Прайс.

При этом представитель Госдепартамента США не согласился с мнением журналиста, который усомнился, что такого рода предложения могли бы появиться и без напряженности вокруг Украины.

«Есть элементы в ДРСМД, которые отвечают интересам нашей национальной безопасности. Мы хотели бы говорить об этом даже до всего этого», — сказал Прайс.