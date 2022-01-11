США вновь обратились к Казахстану с просьбой

В США снова призвали отменить приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять по вооруженным протестующим на поражение. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

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По его словам, властям Казахстана также следует гарантировать справедливое расследование для почти 8 тысяч задержанных во время протестов человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в ходе обращения в прямом эфире местных телеканалов приказал силовикам «открывать огонь на поражение без предупреждения». Он заявил, что призывы провести мирные переговоры с протестующими — глупость. По его словам, переговоров с «убийцами, преступниками» быть не может.

«Кто не сдастся, будет уничтожен», — подчеркнул президент Казахстана.