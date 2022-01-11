США продолжит подготовку ответа на случай «вторжения» России на Украину , так как все предпринимаемые Москвой шаги указывают на намерение напасть. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отреагировала на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии планов вторжения на Украину. Комментарий доступен на сайте Миссии Соединенных Штатов в ООН .

«Я хотела бы, чтобы оказалось правдой, что у них нет планов [вторжения на Украину]. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении», — отметила Томас-Гринфилд.

«В предстоящие дни Соединенные Штаты будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации, диалога и дипломатического урегулирования этой ситуации. Но, как сказал сегодня заместитель госсекретаря [Уэнди] Шерман, и наши союзники и партнеры поддержали его, Россия должна предпринять шаги по деэскалации», — заключила Томас-Гринфилд.

Ранее замглавы МИД РФ Рябков заявил, что у Кремля нет планов нападать на Украину, в чем Москва заверила Вашингтон во время переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, для российской делегации не стал неожиданностью тот факт, что во время дискуссии представители США в очередной раз высказали претензии по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы Украины.