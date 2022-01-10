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57 минут назад

В США приготовились к новым жестким санкциям против России

Заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман по итогам переговоров с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым заявила, что Вашингтон готов ввести новые, более жесткие, чем в 2014 году, санкции в отношении России в случае ее вторжения на Украину, пишет РБК.

В США приготовились к новым жестким санкциям против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в ходе беседы она четко дала понять, что США готовы к жестким санкциям.

«Мы также подчеркнули, что настоящий прогресс возможен только в обстановке деэскалации, а не эскалации. Россия должна предпринять действия, направленные на деэскалацию ситуации, только тогда мы можем добиться прогресса», — сказала Шерман.

Она подчеркнула, что выбор должна сделать Москва: начать деэскалацию ситуации на границе с Украиной или столкнуться с последствиями. Она добавила, что отказ России идти по дипломатическому пути будет свидетельством того, что Москва никогда не была на него нацелена.

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Рябков в ответ заявил, что попытки запугивания и шантажа не приведут к нужному результату. Он также опроверг информацию о намерениях России вторгнуться на Украину.

В мире,Вэнди Шерман,Сергей Рябков,МИД,
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