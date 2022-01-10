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50 минут назад

В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились после почти восьми часов работы.

Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии США.

«Переговоры завершились минут десять назад», — сказал агентству пресс-секретарь постоянного представительства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.

Отмечается, что встреча началась около 09:00 (11:00 мск). Беседа проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.

Рябков назвал «потрясающей» дискуссию в Женеве

Ранее делегации России и США начали переговоры по вопросу о гарантиях безопасности в Женеве.

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