Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились после почти восьми часов работы.

Об этом РИА Новости сообщили в дипмиссии США.

«Переговоры завершились минут десять назад», — сказал агентству пресс-секретарь постоянного представительства США при женевском отделении ООН Джозеф Крузич.

Отмечается, что встреча началась около 09:00 (11:00 мск). Беседа проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.