Зеленский и президент Швейцарии обсудили ситуацию на границе Украины

Президент Швейцарии Иньянцо Кассис обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским ситуацию на границе Украины. Разговор состоялся по телефону в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве 10 января. Об этом Кассис сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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«Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на границе Украины. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации», — написал Кассис.

Он также добавил, что в рамках разговора была затронута тема проведения реформ на Украине и организации конференции по их оценке, которая пройдет в швейцарском Лугано в июле 2022 года.