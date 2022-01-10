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16 минут назад

Зеленский и президент Швейцарии обсудили ситуацию на границе Украины

Президент Швейцарии Иньянцо Кассис обсудил с лидером Украины Владимиром Зеленским ситуацию на границе Украины. Разговор состоялся по телефону в день проведения российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве 10 января. Об этом Кассис сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский и президент Швейцарии обсудили ситуацию на границе Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Содержательный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на границе Украины. Швейцария поддерживает предотвращение дальнейшей эскалации», — написал Кассис.

Он также добавил, что в рамках разговора была затронута тема проведения реформ на Украине и организации конференции по их оценке, которая пройдет в швейцарском Лугано в июле 2022 года.

Напомним, что сегодня утром в Женеве начались переговоры США с Россией по вопросу о гарантиях безопасности. Встреча проходит в закрытом формате.

В мире,Владимир Зеленский,
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