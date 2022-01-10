Обносили магазины: в Казахстане задержали группу мародеров

В Алма-Ате задержали еще одну группу мародеров, казахстанские правоохранители взяли восьмерых мужчин с поличным на съемочной квартире, сообщили в информационном центре комендатуры города.

«Восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое – из Талдыкоргана, задержаны полицией Алмалинского района города в съемной квартире... Самому старшему из них 25 лет, младшему – 19. В арендованном жилище обнаружена похищенная из магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами также преступным путем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение комендатуры.

Удалось установить, что задержанные являются активными участниками массовых беспорядков.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Все началось с протестов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на сессии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что участники беспорядков в республике нападали на морги. Трансляция доступна на YouTube-канале «Телеканал Хабар 24».

По словам Токаева, против Казахстана была развязана террористическая война.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя», — заявил глава республики.

Токаев утверждает, что такова практика «международных террористов известного происхождения».

«Именно таким образом они заметают свои следы», — добавил он.

В Алмате участники беспорядков пытались проникнуть в Центральный государственный музей, чтобы украсть экспонаты — древнее оружие. Об этом сообщила замдиректора музея Бибигуль Дандыгараева. Женщине удалось уговорить мародёров, которые выломали двери в музее, уйти.

«Мы (с коллегами) чудом все остались живы», — рассказала она.

Толпа собралась у ворот музея с утра, передало informburo.kz. Сам музей находится рядом с администрацией города, в которую протестующие проникли ранее.

Участники беспорядков ушли после разговора с Дандыгараевой. Сама она добавила, что избежать опасности ей помогли «духи предков».

«Позже коллеги сказали, что у тех людей в руках были ножи. Они их то вытаскивали, то прятали. И между собой говорили: "А может, зарезать их?" Но мы чудом все остались живы», — сказала она.

По данным «Sputnik Казахстан», протестующие хотели вынести из музея мечи и копья гуннских и сакских воинов.

«К 4 утра к музею подошла толпа. Они выломали дверь, вошли 6–7 человек. Сзади была толпа из 200 людей. Пыталась убедить их не трогать ничего, ведь это наша общая история», — передало издание слова Дандыгараевой.

«Sputnik Казахстан» также сообщил, что нападению подверглась Национальная библиотека. В результате нападения на музей и библиотеку были повреждены стеклянные витрины и входная зона, разбиты двери. Фонды и архивы в сохранности, добавило издание.

Сын ректора Казахского Национального университета имени Аль-Фараби, Жансеита Туймебаева, убили во время протестов в Алма-Ате — молодого человека застрелили в салоне его автомобиля, сообщает «Казахское телеграфное агентство».

«В Казахском Национальном университете им. Аль-Фараби подтвердили гибель сына ректора Жансеита Туймебаева от пулевого ранения», — указано в сообщении.

Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 93,7 миллиарда тенге (около 214 миллионов долларов). Об этом сообщает национальная палата предпринимателей «Атамекен». Сильнее всего от беспорядков пострадали торговля, общепит, финансовый сектор, логистика и СМИ.

«Общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 миллиарда тенге, из них на Алматы приходится 92,2 миллиарда тенге. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля — 1245; общепит — 25; финсектор — 37; логистика — 9; СМИ — 2», — сообщается на официальном сайте «Атамекена».

Сильнее всего от беспорядков пострадал бизнес в Алматы — 1 234 субъекта. Всего по Казахстану о проблемах, возникших из-за протестов, сообщили 1 319 предпринимателей.

В Казахстане боевики отказались от планов по захвату резиденции президента из-за миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, обращение Казахстана к ОДКБ с просьбой оказать содействие оказалось крайне своевременным.

«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — отметил Токаев.

По словам президента, в стране на данный момент находятся 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ.

Токаев поблагодарил российского и белорусского коллег Владимира Путина и Александра Лукашенко за помощь в борьбе с беспорядками в Казахстане.

Пассажир вывозного борта из Казахстана рассказал о деталях происходящего в Алма-Ате. Напомним, что самолет Ил-76 ВКС России доставил в Москву 100 россиян, находившихся в Республике на отдыхе у родственников и в туристической поездке в период новогодних праздников.

«Мародерство, стреляют, беспорядки. Спасибо, что миротворческие силы нас выручают и помогают. Очень ждали», - рассказал мужчина.

Другая пассажирка рейса Галина Майоренко также заявила о том, что с нетерпением ждала прибытия миротворцев, чтобы уехать на родину. По ее словам, она звонила в Генконсульство и обращалась за помощью.

«Мы очень на это рассчитывали, ну, и получили, поэтому очень довольны. В Казахстане миротворцы наладят все. Будет все хорошо», - отметила Майоренко.

В Алма-Ате злоумышленники вскрыли подземные резервуары с топливом на АЗС и выкачивают бензин. Видеоролик, снятый одним из пользователей 7 января на проспекте Райымбека, разместил Telegram-канал Baza.

На видео люди набирают бензин в емкости из подземных хранилищ. Слышна ругань водителей в адрес мародеров.

Ранее сообщалось, что автозаправочные станции в казахстанском городе Актау начали отпускать бензин по талонам, пишет Газета.ru.

В Казахстане 6—7 января силовики задержали около 300 человек при попытке пересечь границу. Об этом сообщил и. о. главы МВД Ерлан Тургумбаев. У них изъято огнестрельное оружие и похищенные материальные ценности.

«При попытке перехода через государственную границу задержаны около 300 человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — передает РИА «Новости» слова Тургумбаева.

По сообщению РИА «Новости», контртеррористическая операция в Казахстане перешла на новый этап. Миротворцы усилили свое присутствие на всех блокпостах республики с целью предотвращения возможного бегства боевиков.

В городе Байконур потратят 58 млн рублей на антитеррористическую защиту объектов образования и культуры.

Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Отмечается, что размер финансирования программы по профилактике правонарушений в Байконуре до 2024 года существенно увеличен.

«Предусмотрено финансирование программы из бюджета города Байконура в размере более 62 млн рублей, из которых 58 млн выделено на обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования и культуры», — говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная.

Министерство информации и общественного развития Казахстана опровергло ранее обнародованные на телеканале "Хабар-24" данные о 164 погибших в ходе беспорядков в стране.

"Произошла техническая ошибка. Эти данные о погибших не соответствую действительности", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства информации и общественного развития. В ведомстве указали, что пока не располагают данными об общем количестве погибших в ходе беспорядков.

Информация о погибших появилась 9 января на республиканском телеканале "Хабар-24" и в Telegram-канале оперативного штаба, публикующем официальную информацию казахстанских ведомств.

По состоянию на понедельник, 10 января, обстановка после массовых беспорядков в Казахстане полностью стабилизировалась и находится под контролем силовиков. Сообщение об этом появилось на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Как уверяет ведомство, за прошедшие сутки руководству страны удалось окончательно подавить вооруженное сопротивление, обезвредить все очаги террористической угрозы и освободить захваченные протестующими объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.

Кроме того, власти смогли обеспечить безопасность всех ключевых инфраструктурных объектов и мест хранения оружия с боеприпасами. «Ведется работа по местам возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков», — сообщили в пресс-службе КНБ.

Комитет также призвал демонстрантов добровольно сдать захваченное во время протестов вооружение и сдать правоохранителям лиц, причастных к нападениям на силовиков, правительственные учреждения и магазины.

В разрушенном в ходе беспорядков Алматы начались работы по восстановлению объектов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя акима города.

В городе открылись аптеки и супермаркеты, правда, в ближайшие два дня они будут работать по сокращенному графику. С понедельника поэтапно планируется восстановить работу производственных предприятий, в первую очередь, пищевых