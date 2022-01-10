На Украине предупредили о надвигающейся на страну катастрофе

«Продуктов в Украине навалом. В отношении доступности, так они не всегда и были доступны для всех категорий граждан, отдельные, скажем так, наименования продуктов питания. А так, в принципе, все социальные обязательства они [власти Украины] выплачивают, деньги люди небольшие, но получают. И предпосылок для того, чтобы вводить какие-то карточки… мне кажется это полный бред! То, что будут проблемы с продуктами первой необходимости: хлеб, молоко – это без всякого сомнения. Потому что при таких заоблачных ценах на газ производители просто не смогут производить эти товары по тем ценам, которые есть. То, что цены увеличатся процентов на 30-40 минимум – тут даже говорить не о чем. Как это отобразится на покупательской способности населения при этих низких зарплатах – тут тоже нет предмета для дискуссии», - заявил Килинкаров.