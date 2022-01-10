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58 минут назад

«В окно влетели две гранаты»: жительница Алма-Аты о беспорядках в городе

Две гранаты попали в квартиру жительницы Алма-Аты во время беспорядков в городе, сообщает издание Orda.kz.

«В окно влетели две гранаты»: жительница Алма-Аты о беспорядках в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, инцидент произошел в ночь на 5 января. Попавшие в дом гранаты частично разбили окна, по квартире распространился слезоточивый газ.

«Первая граната насквозь пробила стекло и стену. Жители даже с 10-го этажа не могли находиться в квартире, потому что стоял едкий запах. Соседям на 8-м этаже пробили кондиционер, обстреляли весь дом», - сообщила пострадавшая.

Она добавила, что ее семья не может вернуться в квартиру из-за едкого запаха, и сейчас им приходится жить у соседей.

При этом городские службы бездействуют. Жители обращались в МЧС, там им посоветовали вызвать дезинфекторов. В полиции пообещали прислать наряд, но сотрудники так и не приехали. По телефону горячей линии сообщили лишь, что приняли заявку.

«Мы просим лишь помочь нам с консультацией: мы выкинули эти гранаты, но не знаем как действовать дальше», - пожаловалась собеседница издания.

Обстановка в Казахстане резко обострилась 2 января после начала акций протеста из-за роста стоимости газа. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. В результате столкновений есть погибшие и раненые.

Правительство Казахстана ушло в отставку, президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко. Он объявил антитеррористическую операцию в Алма-Аты и обратился к странам ОДКБ за помощью.

В мире,Происшествия,Нурсултан Назарбаев,МЧС,МВД,
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