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23 минуты назад

Генсек НАТО поставил ультиматум России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставил ультиматум России. По его словам, альянс готов к военному конфликту с российской стороной в Европе в случае провала переговоров по безопасности. Об этом Столтенберг заявил изданию Financial Times.

«Я знаю историю России. На протяжении веков у них были конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива: сотрудничать, работать с НАТО», — добавил генсек альянса. При этом он отметил, что риск конфликта с Москвой по-прежнему сохраняется и поэтому Брюссель должен готовиться к худшему.

Столтенберг также заявил, что в НАТО положительно оценивают такие пути разрешения напряженности с Россией, как контроль вооружений и повышение прозрачности военной деятельности, учений. Он признался, что Запад готов пойти на неразмещения ракет на Украине и обсуждение условий работы противоракетной обороны в Европе.

Столтенберг: у России не должно быть сфер влияния

Ранее генсек НАТО заявил, что страны-члены организации поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он отметил, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. По его мнению, организация должна усиливать поддержку украинской стороны.

Столтенберг также заявил о невозможности решения всех проблем в ходе переговоров с Россией в Женеве по гарантиям безопасности. При этом генсек НАТО выразил уверенность в возможности вести результативный диалог с российской стороной, однако не исключил конфронтации.

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