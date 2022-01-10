Германия потребовала от Украины мирного решения конфликта в Донбассе

Конфликт в Донбассе не может быть решен военными методами. Об этом заявила заместитель офпредставителя правительства ФРГ Кристиане Хофман, комментируя требование украинского посла поставить Киеву оружие, пишет ТАСС.

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Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил надежду, что новый немецкий канцлер Олаф Шольц понимает «всю ответственность Германии за то, чтобы Нормандский процесс стал результативным». Он также отметил, что Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение.

В свою очередь заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман подчеркнула, что конфликт в Донбассе не может быть решен силовыми методами.

«В целом, я могу подтвердить, что правительство считает, что конфликт там может быть решен лишь политически и дипломатически, а не военными методами», - заявила она, особо оговорив, что Германия выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе при этом обратила внимание, что Берлин содействует миру на Украине в различных формах, в частности помог «строительством военного госпиталя» и снабжением медицинской техникой.