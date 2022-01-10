США сняли обвинения против россиянина Казначеева

Власти США сняли все обвинения против российского музыканта Казначеева, запрос о его экстрадиции из ФРГ отозван, сообщил 10 января менеджер россиянина Дениз Глук.

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«Спустя полтора года борьбы за справедливость для Дениса США сняли все обвинения против Дениса и отозвали запрос экстрадиции», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Глука в Facebook.

Напомним, полиция ФРГ задержала, проживающего в Берлине уроженца кемеровского Таштагола, 29 мая 2010 года по запросу США. Его подозревают в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 млн долларов, за что ему грозит несколько десятков лет лишения свободы.

В ноябре сообщалось, что германская апелляционная инстанция поддержала экстрадицию музыканта в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Позже стало известно о передаче Казначеевым американским властям своего компьютерного оборудования с паролями для изучения. Его освободили под залог 15 июля.