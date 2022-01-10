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51 минуту назад

Украинца оштрафовали на $155 долларов за лайк под гербом СССР

Роменский суд Сумской области рассмотрел дело местного жителя, который поставил в социальной сети «Одноклассники» лайк под картинкой с изображением герба СССР и переопубликовал его. Как сообщает ТАСС, суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, в соответствии с которым тот признал свою вину и необходимость выплатить штраф в $155.

Украинца оштрафовали за лайк под гербом СССР
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что украинец, который работает сотрудником автозаправки, 30 мая 2020 года поставил лайк под изображением герба СССР и разместил это изображение на своей странице.

«Публикация представляла собой агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии», — отмечается в судебной картотеке.

Следствие квалифицировало подобное как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Обвиняемый полностью признал свою вину и теперь должен заплатить 250 необлагаемых минимумов доходов граждан — 4 250 гривен или $155.

В мире,Генпрокуратура РФ,
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