Украинца оштрафовали за лайк под гербом СССР

Роменский суд Сумской области рассмотрел дело местного жителя, который поставил в социальной сети «Одноклассники» лайк под картинкой с изображением герба СССР и переопубликовал его. Как сообщает ТАСС, суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, в соответствии с которым тот признал свою вину и необходимость выплатить штраф в $155.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что украинец, который работает сотрудником автозаправки, 30 мая 2020 года поставил лайк под изображением герба СССР и разместил это изображение на своей странице.

«Публикация представляла собой агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии», — отмечается в судебной картотеке.