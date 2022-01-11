Связь для россиян в Казахстане сделают бесплатной

Связь для граждан России, находящихся сейчас в Казахстане, со среды до 19 января 2022 года сделают бесплатной, сообщили в Минцифры РФ.

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Министерство совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 – прим. ВЗГЛЯД) обеспечат бесплатную связь для россиян на период ЧП в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года, передает РИА «Новости».

Это сделано для того, чтобы люди могли бесплатно связаться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, а том числе при отрицательном балансе.

Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все находящиеся в роуминге на территории Казахстана могут запросить перерасчет расходов.

Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится сейчас около 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.