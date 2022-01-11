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1 час назад

Связь для россиян в Казахстане решили сделать бесплатной до 19 января

Связь для граждан России, находящихся сейчас в Казахстане, со среды до 19 января 2022 года сделают бесплатной, сообщили в Минцифры РФ.

Связь для россиян в Казахстане сделают бесплатной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министерство совместно с операторами «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2 – прим. ВЗГЛЯД) обеспечат бесплатную связь для россиян на период ЧП в Казахстане с 12 по 19 января 2022 года, передает РИА «Новости».

Это сделано для того, чтобы люди могли бесплатно связаться с диппредставительствами и авиакомпаниями, а также с родными и близкими. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, а том числе при отрицательном балансе.

Максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента. С 5 января все находящиеся в роуминге на территории Казахстана могут запросить перерасчет расходов.

Согласно данным операторов, на территории Казахстана находится сейчас около 30 тыс. россиян, пользующихся мобильной связью.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от ЕР обратилась к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, которые сейчас находятся в Казахстане, сообщал председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В Минцифры России решили поддержать инициативу.

В мире,Александр Хинштейн,Единая Россия,Госдума,Мегафон,Tele2,МТС,РИА Новости,
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