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59 минут назад

Главу военной разведки Дании арестовали за шпионаж

В Дании арестовали главу военной разведки страны Ларса Финдсена по делу об утечке данных. Об этом сообщил местный телеканал TV2.

Главу военной разведки Дании арестовали за шпионаж
Фото: ReutersReuters

Военную разведку обвиняют в утаивании информации, непринятии мер по установлению признаков шпионажа внутри министерства, сокрытии потенциально неправомерной деятельности, а также сборе и передаче большого количества информации о датских гражданах.

Ларс Финдсен был освобожден от службы в августе 2020 года, после того, как Надзор за деятельностью разведывательных служб (TET) выявил, что Датская служба военной разведки без особых на то причин начала следить за подданными королевства.

Как отмечает телеканал, в чем конкретно обвиняют Финдсена неизвестно, и слушание против него проходило за закрытыми дверьми. Его арестовали 9 января.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс вышел на свободу под залог в размере €30 тыс.

В конце декабря прошлого года в Воронежской области арестовали российского военного, завербованного разведкой Украины.

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