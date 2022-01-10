Украинца выгнали из караоке за критику русскоязычных песен

Во Львове из караоке выгнали «мовного активиста», который критиковал посетителей за исполнение песен на русском языке. Об этом сообщает местный портал «Страна».

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Инцидент произошел в ночном клубе «Split». Сам активист по имени Юрий исполнил песню на украинском языке, после чего решил потребовать такого же патриотизма от других отдыхающих в заведении. Как сообщается, он начал делать замечания за исполнение русскоязычных песен, так как посчитал это недопустимым в условиях «российской агрессии».

Мужчину в ответ назвали провокатором, а охрана пригрозила выгнать его, если он не прекратит делать политические заявления.

Однако, отмечается, что даже после этого претензии в адрес других гостей с его стороны продолжились, а потому охрана выгнала его из клуба.

«Ворвалась охрана и вывела меня из заведения. А русскоязычные туристы остались там и продолжали петь свои русскоязычные хиты», — резюмировал историю.

Ранее стало известно, что Мэр Львова Андрей Садовый обучает своих сыновей противостоять «российской агрессии». Об этом он рассказал у себя в Facebook, приложив фотографии похода с семьей на стрельбище в ходе подготовки к формированию отрядов территориальной обороны.