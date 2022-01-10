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1 час назад

Украинца выгнали из караоке за критику русскоязычных песен

Во Львове из караоке выгнали «мовного активиста», который критиковал посетителей за исполнение песен на русском языке. Об этом сообщает местный портал «Страна».

Украинца выгнали из караоке за критику русскоязычных песен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ночном клубе «Split». Сам активист по имени Юрий исполнил песню на украинском языке, после чего решил потребовать такого же патриотизма от других отдыхающих в заведении. Как сообщается, он начал делать замечания за исполнение русскоязычных песен, так как посчитал это недопустимым в условиях «российской агрессии».

Мужчину в ответ назвали провокатором, а охрана пригрозила выгнать его, если он не прекратит делать политические заявления.

Однако, отмечается, что даже после этого претензии в адрес других гостей с его стороны продолжились, а потому охрана выгнала его из клуба.

«Ворвалась охрана и вывела меня из заведения. А русскоязычные туристы остались там и продолжали петь свои русскоязычные хиты», — резюмировал историю.

Ранее стало известно, что Мэр Львова Андрей Садовый обучает своих сыновей противостоять «российской агрессии». Об этом он рассказал у себя в Facebook, приложив фотографии похода с семьей на стрельбище в ходе подготовки к формированию отрядов территориальной обороны.

«Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием <…> пока имеем такого соседа, как Москва, эти умения являются обязательными для каждого украинца», - написал Садовый.

В мире,Андрей Садовый,
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