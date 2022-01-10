Суд Киева продлил Медведчуку домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, сообщает ТАСС.

Арест продлен до 10 месяцев. В то же время депутат от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин напомнил, что в соответствии с законом максимальный срок этой меры пресечения не может превышать 6 месяцев.

В октябре Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря. Судья Вита Бортницкая отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

До этого украинские правоохранители предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" новое обвинение – в госизмене и содействии террористической организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел их попыткой Киева свести политические счеты с конкурентом.