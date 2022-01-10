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1 час назад

Суд Киева продлил Медведчуку домашний арест

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, сообщает ТАСС.

Суд Киева продлил Медведчуку домашний арест
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Арест продлен до 10 месяцев. В то же время депутат от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин напомнил, что в соответствии с законом максимальный срок этой меры пресечения не может превышать 6 месяцев.

В октябре Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря. Судья Вита Бортницкая отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

До этого украинские правоохранители предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" новое обвинение – в госизмене и содействии террористической организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел их попыткой Киева свести политические счеты с конкурентом.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против лидера политсовета партии ОПЗЖ на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

В мире,Ренат Кузьмин,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ИТАР-ТАСС,
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