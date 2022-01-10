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29 минут назад

«Угроза безопасности Европы»: НАТО призвали не принимать предложения РФ

Политика российских властей угрожает структуре безопасности Европы, об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, на предстоящем саммите Россия-НАТО нельзя принимать предложения Москвы. Министр подчеркнул необходимость отстаивания своих национальных интересов, которые нужно учитывать при согласовании решений по вопросам национальной безопасности.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

В Женеве начинаются переговоры России и США по гарантиям безопасности

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, в эти минуты начинаются в Женеве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Российская делегация, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, прибыла в постпредство США, где пройдет встреча.

Временных рамок у переговоров нет, поэтому не исключено, что стороны сегодня будут делать перерывы. Об итогах встречи в понедельник вечером журналистам на брифинге расскажет Рябков.

Давайте без бла: Россия ждет конкретики от переговоров с США

Межведомственная делегация России в воскресенье, 9 января прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. Делегацию возглавляет заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Первая часть переговоров уже состоялась. По словам Рябкова, разговор с американскими представителями вышел потрясающим, однако в то же время сложным и деловым. Встреча продлилась более двух часов, она проходила в формате ужина.

«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что не теряет оптимизма в связи с предстоящими переговорами.

При этом основной диалог по гарантиям безопасности пройдет в понедельник, 10 января. Комментируя предстоящий второй раунд переговоров, Рябков предположил, что американские партнеры по Североатлантическому альянсу, проявляющие русофобские настроения, не позволяют делегации США комфортно вести диалог с Россией.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,— отметил заместитель министра иностранных дел.

Рябков также добавил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Он напомнил методы публичной политики Вашингтона, предполагающие оттеснение России на второй план в международной сфере, и напомнил, что США не получат уступок от России.

«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — пояснил Рябков.

По словам Рябкова, Россия будет требовать от НАТО возвращения в границы 1997 года. Кроме того, Россия требует от НАТО прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры. По словам сенатора, делегация, состоящая из дипломатов и военных, намерена добиваться от американской стороны создания конкретных документов.

«Мы настроены на конструктивный договор, ничего другого. Все эти «бла-бла-бла» неприемлемы. Решение должно быть простое – документы подписывать необходимо, которые бы позволили деэскалацию напряженности реализовать на практике в ближайшее время», - заключил Климов.

Со своей стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен 9 января заверил, что США предпочитает дипломатические переговоры с Россией по вопросам гарантий безопасности, однако Вашингтон готов к более решительным действиям, если Москва встанет на путь «конфронтации и агрессии».

Wikipedia

«Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии», - заявил он в интервью телеканалу CNN.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, однако добавил, что необходимо и ее сдерживание для поддержки Украины.

В МИД России раскрыли условия для продуктивного диалога с НАТО по Украине

Продуктивный диалог с НАТО на предстоящей встрече в Женеве возможен только при пересмотре решений будапештского саммита 2008 года о возможном членстве Украины в альянсе. Замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл условия для конструктивного диалога с США и НАТО, передает РИА Новости.

По словам дипломата, возглавляющего российскую делегацию на переговорах в Женеве, Москва готова рассмотреть американские предложения о неразмещении ракет на украинской территории.

«Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны — известный список существует — не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД рассказал, что настроен пессимистично в отношении этого вопроса. Однако указал, что Россия намерена «настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога».

Ранее Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности в Европе. Дипломат подчеркнул, что продуктивный разговор невозможен, если он основан только на собственной позиции, без учета позиции другой страны.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

В МИД заявили о желании РФ проверить способность США принимать решения

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

По его словам, Соединенным Штатам сложно вести разговор с Москвой на двусторонней основе, так как «они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

«Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — сказал замминистра.

Эксперт: переговоры РФ и США в Женеве могут упереться в неуступчивые позиции сторон

Россия и США на переговорах в Женеве могут сблизить взгляды по ряду прикладных вопросов, однако диалог по политическим аспектам гарантий безопасности может упереться в неуступчивые позиции сторон. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Эксперт отметил, что в преддверии переговоров с обеих сторон делаются "предельно жесткие заявления".

"Американцы говорят, что ряд требований абсолютно невыполнимы, замглавы МИД РФ Сергей Алексеевич Рябков говорит, что мы торговаться не собираемся, вот наши условия. Но я думаю, что это все-таки некоторая публичная стартовая позиция и на самих переговорах могут быть более прикладные вещи, которые возможно сблизить. В частности, есть намеки на то, что американцы готовы обсудить баланс военных сил в Восточной Европе, неразмещение чего-то на Украине. Это та часть, которая, вероятно, реализуема", - пояснил он.

"Все остальное - политическое, связанное с расширением НАТО, - я не очень представляю, как это может быть решено. Здесь, конечно, это может упереться в очень неуступчивую позицию с обеих сторон", - добавил Лукьянов.

По словам собеседника агентства, на Западе многих политиков и комментаторов устроил бы вариант, при котором стороны не смогли бы найти соприкосновения по обсуждаемой тематике и раунд переговоров 9-10 января в Женеве оказался бы единственным. Однако сам аналитик не верит в такой вариант развития событий, поскольку официальные лица на Западе демонстрируют серьезное отношение к предстоящим переговорам, в частности, это показывал президент США Джо Байден.

Главный фактор, показывающий, что переговоры в Женеве имеют шансы на успех, - это сам факт их проведения, считает Лукьянов.

"Интересно, конечно, что с нашей точки зрения сам факт переговоров - это некоторый шаг навстречу американцам. В США пишут, что это уступка России, - отметил специалист. - Но сам факт переговоров, на мой взгляд, означает, что американцы и их союзники признали наличие определенных проблем с европейской безопасностью. Этого не было раньше".

В то же время события в Казахстане не окажут прямого влияния на переговоры РФ и США, уверен специалист.

"Косвенно, я думаю, сам факт того, что Россия очень решительно себя повела в данном случае, заняла позицию и ее моментально реализовала, показала, что обладает рычагами воздействия на территорию бывшего СССР, - конечно, это как-то влияет на атмосферу. На Западе одних это очень встревожило, другие используют это как аргумент в пользу того, что с русскими НАТО надо разговаривать и искать точки соприкосновения. Я бы сказал, что, скорее, это укрепляет российскую позицию, хотя напрямую не относится к переговорам", - резюмировал он.

Пушков: США рассматривают переговоры с Россией как очередной торг

Переговоры с Россией по гарантиям безопасности США рассматривают как очередной жёсткий торг, а Вашингтон рассчитывает выставить Москве ряд собственных претензий и требований. Такое мнение в своём Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков, отмечая, что особенно это касается диалога в формате Совета Россия — НАТО.

В ряде стран Альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всём Москву и выставить ей набор ультимативных требований, — написал политик.

Ранее сообщалось, что в администрации США выразили надежду на взаимопонимание с Россией по вопросу неразмещения на Украине ракетных вооружений. При этом в Белом доме добавили, что его достижение возможно, если российская сторона готова взять на себя встречные обязательства.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москва идёт на переговоры «не с протянутой рукой», у неё есть четкие предложение и условия. Если Вашингтон не проявит интереса к их обсуждению, то продолжать диалог будет бессмысленно.

США не будут обсуждать европейскую безопасность до встречи Совета Россия — НАТО

Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила на состоявшейся в Женеве встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, что Вашингтон не намерен обсуждать безопасность в Европе без европейских союзников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Wikipedia

«США обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, но не станут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов оставят до встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января и до заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января», — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты приветствуют разрешение споров с РФ путем дипломатии.

В разговоре с Рябковым Шерман также подчеркнула, что Вашингтон поддерживает право стран самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать.

В НАТО подтвердили проведение саммита с Россией 12 января

Проведение заседания Совета Россия — НАТО состоится 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Альянса. В военно-политическом блоке также призвали Москву принять во внимание озабоченности НАТО и вести диалог на основании взаимности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года, — сообщили в пресс-службе.

В заявлении НАТО также отмечается, что диалог с Россией должен «проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности Альянса по поводу российских действий».

Ранее стало известно, что совещание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января. О намерении созвать совещание говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В МИД России заявили, что основной темой встречи будут предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе по нерасширению Альянса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. По его словам, он призывает Россию к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ.

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