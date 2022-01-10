Политика российских властей угрожает структуре безопасности Европы, об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, чьи слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, на предстоящем саммите Россия-НАТО нельзя принимать предложения Москвы. Министр подчеркнул необходимость отстаивания своих национальных интересов, которые нужно учитывать при согласовании решений по вопросам национальной безопасности.

В Женеве 9 и 10 января проводятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, в эти минуты начинаются в Женеве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Российская делегация, которую возглавляют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замминистра обороны Александр Фомин, прибыла в постпредство США, где пройдет встреча.

Временных рамок у переговоров нет, поэтому не исключено, что стороны сегодня будут делать перерывы. Об итогах встречи в понедельник вечером журналистам на брифинге расскажет Рябков.

Межведомственная делегация России в воскресенье, 9 января прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. Делегацию возглавляет заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Первая часть переговоров уже состоялась. По словам Рябкова, разговор с американскими представителями вышел потрясающим, однако в то же время сложным и деловым. Встреча продлилась более двух часов, она проходила в формате ужина.

«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что не теряет оптимизма в связи с предстоящими переговорами.

При этом основной диалог по гарантиям безопасности пройдет в понедельник, 10 января. Комментируя предстоящий второй раунд переговоров, Рябков предположил, что американские партнеры по Североатлантическому альянсу, проявляющие русофобские настроения, не позволяют делегации США комфортно вести диалог с Россией.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,— отметил заместитель министра иностранных дел.

Рябков также добавил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Он напомнил методы публичной политики Вашингтона, предполагающие оттеснение России на второй план в международной сфере, и напомнил, что США не получат уступок от России.

«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — пояснил Рябков.

По словам Рябкова, Россия будет требовать от НАТО возвращения в границы 1997 года. Кроме того, Россия требует от НАТО прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российская сторона нацелена на предельно краткие и деловые переговоры. По словам сенатора, делегация, состоящая из дипломатов и военных, намерена добиваться от американской стороны создания конкретных документов.

«Мы настроены на конструктивный договор, ничего другого. Все эти «бла-бла-бла» неприемлемы. Решение должно быть простое – документы подписывать необходимо, которые бы позволили деэскалацию напряженности реализовать на практике в ближайшее время», - заключил Климов.

Со своей стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен 9 января заверил, что США предпочитает дипломатические переговоры с Россией по вопросам гарантий безопасности, однако Вашингтон готов к более решительным действиям, если Москва встанет на путь «конфронтации и агрессии».

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«Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии», - заявил он в интервью телеканалу CNN.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что диалог ЕС с Россией по вопросам безопасности необходим, однако добавил, что необходимо и ее сдерживание для поддержки Украины.

Продуктивный диалог с НАТО на предстоящей встрече в Женеве возможен только при пересмотре решений будапештского саммита 2008 года о возможном членстве Украины в альянсе. Замглавы МИД России Сергей Рябков раскрыл условия для конструктивного диалога с США и НАТО, передает РИА Новости.

По словам дипломата, возглавляющего российскую делегацию на переговорах в Женеве, Москва готова рассмотреть американские предложения о неразмещении ракет на украинской территории.

«Но… это нужно укладывать в более широкий контекст: готовы ли они обеспечить отзыв решения будапештского саммита 2008 года, готовы ли они дать правовые гарантии того, что эта страна, а также другие страны — известный список существует — не вступят в НАТО? Вот это вопрос открытый», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД рассказал, что настроен пессимистично в отношении этого вопроса. Однако указал, что Россия намерена «настойчиво объяснять, что без решения этой ключевой задачи не получится продуктивного диалога».

Ранее Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности в Европе. Дипломат подчеркнул, что продуктивный разговор невозможен, если он основан только на собственной позиции, без учета позиции другой страны.

9 января в Женеве состоялась встреча, предваряющая официальные переговоры РФ — США по гарантиям безопасности. Она продлилась более двух часов.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, договариваясь по гарантиям безопасности с США, хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения, передает РИА «Новости».

По его словам, Соединенным Штатам сложно вести разговор с Москвой на двусторонней основе, так как «они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

«Соответственно, наш подход иной, мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — сказал замминистра.

Россия и США на переговорах в Женеве могут сблизить взгляды по ряду прикладных вопросов, однако диалог по политическим аспектам гарантий безопасности может упереться в неуступчивые позиции сторон. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Эксперт отметил, что в преддверии переговоров с обеих сторон делаются "предельно жесткие заявления".

"Американцы говорят, что ряд требований абсолютно невыполнимы, замглавы МИД РФ Сергей Алексеевич Рябков говорит, что мы торговаться не собираемся, вот наши условия. Но я думаю, что это все-таки некоторая публичная стартовая позиция и на самих переговорах могут быть более прикладные вещи, которые возможно сблизить. В частности, есть намеки на то, что американцы готовы обсудить баланс военных сил в Восточной Европе, неразмещение чего-то на Украине. Это та часть, которая, вероятно, реализуема", - пояснил он.

"Все остальное - политическое, связанное с расширением НАТО, - я не очень представляю, как это может быть решено. Здесь, конечно, это может упереться в очень неуступчивую позицию с обеих сторон", - добавил Лукьянов.

По словам собеседника агентства, на Западе многих политиков и комментаторов устроил бы вариант, при котором стороны не смогли бы найти соприкосновения по обсуждаемой тематике и раунд переговоров 9-10 января в Женеве оказался бы единственным. Однако сам аналитик не верит в такой вариант развития событий, поскольку официальные лица на Западе демонстрируют серьезное отношение к предстоящим переговорам, в частности, это показывал президент США Джо Байден.

Главный фактор, показывающий, что переговоры в Женеве имеют шансы на успех, - это сам факт их проведения, считает Лукьянов.

"Интересно, конечно, что с нашей точки зрения сам факт переговоров - это некоторый шаг навстречу американцам. В США пишут, что это уступка России, - отметил специалист. - Но сам факт переговоров, на мой взгляд, означает, что американцы и их союзники признали наличие определенных проблем с европейской безопасностью. Этого не было раньше".

В то же время события в Казахстане не окажут прямого влияния на переговоры РФ и США, уверен специалист.

"Косвенно, я думаю, сам факт того, что Россия очень решительно себя повела в данном случае, заняла позицию и ее моментально реализовала, показала, что обладает рычагами воздействия на территорию бывшего СССР, - конечно, это как-то влияет на атмосферу. На Западе одних это очень встревожило, другие используют это как аргумент в пользу того, что с русскими НАТО надо разговаривать и искать точки соприкосновения. Я бы сказал, что, скорее, это укрепляет российскую позицию, хотя напрямую не относится к переговорам", - резюмировал он.

Переговоры с Россией по гарантиям безопасности США рассматривают как очередной жёсткий торг, а Вашингтон рассчитывает выставить Москве ряд собственных претензий и требований. Такое мнение в своём Telegram-канале выразил российский сенатор Алексей Пушков, отмечая, что особенно это касается диалога в формате Совета Россия — НАТО.

В ряде стран Альянса очень сильно желание, как говорят британцы, перевернуть стол, обвинить во всём Москву и выставить ей набор ультимативных требований, — написал политик.

Ранее сообщалось, что в администрации США выразили надежду на взаимопонимание с Россией по вопросу неразмещения на Украине ракетных вооружений. При этом в Белом доме добавили, что его достижение возможно, если российская сторона готова взять на себя встречные обязательства.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что Москва идёт на переговоры «не с протянутой рукой», у неё есть четкие предложение и условия. Если Вашингтон не проявит интереса к их обсуждению, то продолжать диалог будет бессмысленно.

Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман заявила на состоявшейся в Женеве встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, что Вашингтон не намерен обсуждать безопасность в Европе без европейских союзников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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«США обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности, но не станут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что обсуждение некоторых вопросов оставят до встречи Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января и до заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января», — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты приветствуют разрешение споров с РФ путем дипломатии.

В разговоре с Рябковым Шерман также подчеркнула, что Вашингтон поддерживает право стран самостоятельно выбирать, в какие союзы вступать.

Проведение заседания Совета Россия — НАТО состоится 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Альянса. В военно-политическом блоке также призвали Москву принять во внимание озабоченности НАТО и вести диалог на основании взаимности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года, — сообщили в пресс-службе.

В заявлении НАТО также отмечается, что диалог с Россией должен «проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности Альянса по поводу российских действий».

Ранее стало известно, что совещание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января. О намерении созвать совещание говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В МИД России заявили, что основной темой встречи будут предложения Москвы по гарантиям безопасности, в том числе по нерасширению Альянса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ.