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«Дебаты о членстве Финляндии в НАТО набирают обороты»

В Финляндии после новогодней речи президента Саули Ниинистё разгорелись дебаты о том, следует ли стране стать членом НАТО, пишет Dagens Nyheter. Две парламентские партии готовы к членству и к ним «вот-вот присоединится Партия зеленых».

На фоне очередного витка украинского кризиса Ниинистё заявил, что право Финляндии заключать военные союзы, в том числе с НАТО, - «часть ее свободы действий и выбора». Журналисты провели опрос среди парламентских партий, он показал, что умеренная Коалиционная партия и либеральная Народная партия выступают за членство в альянсе, левые и Партия центра - против, а социал-демократы и «Истинные финны» хотят, чтобы страна придерживалась прежней политики. «ИноСМИ» собрали комментарии финских пользователей к этой статье. Ulf Palm отметил, что Финляндия «пережила как-то холодную войну без вступления в НАТО, переживет и это».

«Россия - не главный соперник США»

Американский политик и публицист Патрик Джозеф Бьюкенен в своей статье для The American Conservative заявил, что США стоит стремиться к тому, чтобы Россия была на их стороне в «долгой борьбе между Западом и коммунистическим Китаем». Бьюкенен подчеркнул, что у США «никогда не было и нет сейчас жизненно важного интереса к Украине, который оправдывал бы риск войны с Россией».

По его мнению, президент США Джо Байден был прав, исключив возможность военного конфликта с Россией. Однако он должен пойти дальше и дать понять, что вопрос о членстве Украины в НАТО закрыт навсегда и страну не примут в альянс, подчеркнул Бьюкенен.

Санкции против России ударят по Европе

Несколько крупных стран Европы обеспокоены новыми санкциями, которые Запад может ввести против России из-за украинского кризиса. Как рассказали Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом, некоторые страны опасаются, что санкции ударят по ним самим; это грозит расколом в отношениях с США по поводу совместного ответа на действия РФ.

В ЕС также обеспокоены тем, что Россия может принять ответные меры, возможно, даже прекратив поставки газа на континент, который и без того борется с рекордно высокими ценами на энергоносители. Экс-чиновник, имеющий связи с администрацией США, заявил, что в Вашингтоне обеспокоены из-за возможной позиции Германии: после ухода Ангелы Меркель ЕС потерял лидера, способного привести ЕС к соглашению и напрямую взаимодействовать с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры по Украине: без прорывов и компромиссов

На неделе, начавшейся 10 января, представители России и США проведут серию дипломатических встреч, посвященных гарантиям безопасности и ситуации на Украине. Как сообщает France 24, предварительные переговоры замглавы МИД России и заместителя госсекретаря США показали, что стороны не намерены идти на компромиссы и отступать от своих жестких позиций.

В РФ уже заявили, что не пойдут на уступки под давлением США, и предупредили, что переговоры могут закончиться раньше времени. В Вашингтоне в то же время отметили, что не ожидают прорывов и считают, что прогресс зависит от деэскалации со стороны Москвы. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что позиция России сформулирована «настолько четко и на высшем уровне, что отклонений от этих подходов просто не может быть».

«Путина отвлекают Казахстаном»

Опрошенные CNN аналитики заявили, что беспорядки в Казахстане стали «нежелательным отвлечением» для президента РФ Владимира Путина во время переговоров, касающихся НАТО и Украины. Они подчеркнули, что Россия поддерживает тесные отношения с Казахстаном и зависит от космодрома Байконур - стартовой базы для российских пилотируемых космических миссий, поэтому ситуация в стране беспокоит Москву.