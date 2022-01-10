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1 час назад

Мигранты попытались взять штурмом границу Польши

В Погранстраже Польши заявили об обострении ситуации на польско-белорусской границе и о предпринятой мигрантами попытке штурма. Об этом пишет РИА Новости.

Мигранты попытались взять штурмом границу Польши
Фото: ТАССТАСС

В ноябре 2021 года на польско-белорусской границе скопились тысячи мигрантов. Некоторые из них попытались попасть в Польшу, но были оттеснены. Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику.

В ЕС считают, что Белоруссия намеренно свозит мигрантов к границе и помогает им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что в кризисе виноваты страны Запада.

По данным польской пограничной службы, за сутки было зафиксировано 49 попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, а сегодня беженцы пошли на штурм.

«Во время сегодняшних силовых попыток форсирования польско-белорусской границы в районе Черемхи и Шудзялова, иностранцы и сотрудники белорусских служб бросали в сторону польских патрулей не только камнями, но и шумовыми петардами», - заявили в Пограничной страже Польши.

При этом в ведомстве отметили, что в результате попытки штурма одна из сотрудниц получила травмы головы и находится в больнице.

В середине ноября 2021 года беженцы также уже пытались прорваться через ограждения, в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. После этого власти Белоруссии решили перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области, где беженцам предоставили еду и место для ночлега. Часть из них отправилась на родину.

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