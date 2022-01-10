На Украине предложили ввести талоны на еду

Украинские власти изучают возможность введения в стране продуктовых талонов из-за роста цен на продовольствие. Об этом со ссылкой на советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко пишет Vesti.ua.

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По словам Устенко, идея ввести талоны вызвана ростом цен на продовольствие из-за резкого скачка стоимости газа. При этом в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания повлечет дополнительные расходы из бюджета и создаст дополнительный риск для экономики, пояснил он.

«В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. (…) Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе «Дія» - так называемых «продуктовых чеков», как это практикуется в США», - отметил он.

Ранее из-за рекордных цен на газ украинские производители заявили, что страна может столкнуться с дефицитом продуктов уже в январе. Так, представитель хлебопекарной отрасли предупредили, что в условиях высоких цен на газ стоимость буханки хлеба может подняться до 40 гривен (больше 100 рублей). По данным «Укркондпрома», кондитерские фабрики уже в декабре начали приостанавливать выпуск части ассортимента. Дорогой газ сильнее всего ударил по производству мучной продукции и карамели.