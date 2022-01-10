Пока вы спали: новый газовый маршрут в Китай и урок для Лукашенко

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Консультации с США по предложенным российской стороной гарантиям безопасности пройдут 10 января и уже стали дипломатическим успехом Москвы. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.
По словам политологов, начав эти переговоры, России удалось сдвинуть процесс с мертвой точки. При этом готовность Запада к диалогу говорит о косвенном признании проблемы европейской безопасности, так как ранее предложения российской стороны просто игнорировались, подчеркнули они.
По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, «Газпром» в начале января практически вдвое уменьшил поставки газа в Европу через Украину. Также был сокращен транзит через «Турецкий поток», сообщает «Коммерсант».
Опрошенные изданием эксперты связывают такое падение с резким потеплением и намерением европейских клиентов «Газпрома» минимизировать текущие закупки в расчете на уже имеющиеся запасы в хранилищах.
На фоне роста цен и обострившейся конкуренции за «голубое топливо» между Европой и Азией Пекин может склониться к подписанию с Москвой соглашения об импорте газа по новому маршруту «Сила Сибири – 2», пишет «Независимая газета».
Западные эксперты полагают, что реализация проекта газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию увеличит возможности России на мировых рынках и станет новым рычагом давления на ЕС.
В Казахстане завершилось развертывание коллективных миротворческих сил ОДКБ. Военные из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана приступили к охране стратегических объектов, в том числе космодрома Байконур, сообщают «Известия».
Местные жители рассказали изданию, что с приходом миротворцев, приглашенных президентом страны, им стало спокойнее, а ситуация в Казахстане, резко обострившаяся после начала протестов и погромов, постепенно стабилизируется. По мнению экспертов, быстрая реакция ОДКБ позволила предотвратить развитие событий в Казахстане по сценарию террористов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящее в Казахстане «попыткой иностранного вмешательства», чтобы «утопить в крови Россию». Эксперты уверены в том, что для политики белорусских властей события в Казахстане не пройдут бесследно, пишет «Независимая газета».
По их мнению, Лукашенко будет откладывать транзит власти «настолько, насколько это ему будет позволять ситуация», опасаясь двоевластия и повторения казахстанского сценария. При этом отменять или откладывать проведение референдума по новой Конституции белорусские власти не будут.