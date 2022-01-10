Токаев назвал цель устроивших массовые беспорядки

«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», — сказал он в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.