Токаев назвал цель устроивших массовые беспорядки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью устроивших массовые беспорядки в стране был подрыв конституционного строя республики.
По словам главы государства, они стремились совершить государственный переворот и захватить власть.
«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», — сказал он в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Токаев добавил, что под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, проявилось участие религиозных радикалов.
Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана нейтрализовал в Алма-Ате две экстремистские ячейки, которые, по версии следствия, принимали участие в массовых беспорядках в городе.