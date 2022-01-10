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14 минут назад

Токаев назвал главную цель устроивших массовые беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью устроивших массовые беспорядки в стране был подрыв конституционного строя республики.

Токаев назвал цель устроивших массовые беспорядки
Фото: t.me kazfreeet.me kazfreee

По словам главы государства, они стремились совершить государственный переворот и захватить власть.

«Развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о попытке государственного переворота», — сказал он в ходе Внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Токаев добавил, что под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, проявилось участие религиозных радикалов.

Ранее Комитет национальной безопасности Казахстана нейтрализовал в Алма-Ате две экстремистские ячейки, которые, по версии следствия, принимали участие в массовых беспорядках в городе.

В мире,Совет коллективной безопасности,
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