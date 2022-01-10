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22 минуты назад

Пекин готовится противостоять атаке омикрон-штамма

Крупный портовый город Тяньцзинь, где выявлено 40 случаев омикрон-штамма, стал первым очагом массового распространения новой разновидности коронавируса в Китае, сообщает ресурс «Синьцзинбао».

Пекин подготовился к атаке омикрона
Фото: ReutersReuters

Ситуация осложняется тем, что мегаполис расположен в непосредственной близости от Пекина. Столичные власти в экстренном порядке принимают меры, чтобы не допустить инфекцию в пределы города.

Одна из главных проблем состоит в том, что из-за непосредственной близости (расстояние до Пекина всего лишь 130 километров) многие жители Тяньцзиня массово посещали столицу по личным или рабочим вопросам. Не исключено, что кто-то из них мог привезти с собой болезнь в инкубационном состоянии.

Для предотвращения лавинообразного распространения «омикрона» в Пекине, который менее чем через месяц примет Олимпиаду, власти города определили группы риска и разработали для них особые правила.

В первую очередь была проанализирована информация о жителях Тяньцзиня, посетивших столицу в период с 23 декабря по 7 января. Чтобы не допустить проникновения через них «омикрона», те, кто ещё остаётся в Пекине, переведены на особый режим. Им предписано уведомить муниципальные власти о своём местонахождении, проходить тестирование и медицинский осмотр.

Особое внимание уделяется тем, кто приехал из районов Тяньцзиня, которые отнесены к зонам повышенной эпидемической опасности. Этим гражданам предписано перейти на самоизоляцию, а также регулярно сдавать тесты на коронавирус.

Без особой необходимости пекинцам рекомендовано не посещать Тяньцзинь, а тяньцзинцам повременить с визитами в столицу. Тем, для кого переезды связаны с работой, предложено, по возможности, перейти на «удалёнку», сообщается в материале.

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