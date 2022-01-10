«Люди просто устали терпеть»

Жители протестующего Казахстана о террористах, власти и реальных причинах беспорядков

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За несколько январских дней в охваченном протестами и беспорядками Казахстане погибли 164 человека. Вначале президент страны Касым-Жомарт Токаев пытался наладить диалог с теми, кто требовал снизить цену на сжиженный газ, но после того, как в крупнейших городах протестующие начали захватывать административные здания, жечь машины и нападать на силовиков, риторика изменилась: сперва участников беспорядков назвали боевиками и террористами, а затем власти призвали в страну союзников по ОДКБ. «Лента.ру» пообщалась с местными жителями и выяснила, в чем, по их мнению, истинные причины протеста и кто на самом деле может стоять за беспорядками, охватившими Казахстан.

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«Напряженность можно было ножом резать»

Алиби, 27 лет, руководитель отдела поставок на государственном предприятии, Нур-Султан

Для меня и всех моих близких протесты стали большим шоком и неожиданностью. Да, напряженность и недовольство в стране можно было ножом резать — настолько оно было очевидным. Однако такие масштабные и успешные протесты представить было сложно и, наверное, в силу менталитета невозможно.

Вначале было много радости, что казахи поднялись, далее мы с тревогой наблюдали за тем, как начались уже политические войны кланов с жертвами среди мирного населения

Сжиженный газ стал лишь триггером. Чайник кипел по другим причинам. Но радикализация протеста, по моему мнению, произошла именно вследствие действий кланов, в частности людей [Нурсултана] Назарбаева, людей из криминального мира под руководством авторитета Армана Джумагельдиева (по прозвищу Дикий — прим. «Ленты.ру»), салафитских террористических ячеек с согласования КНБ (Комитета национальной безопасности, аналог ФСБ в Казахстане — прим. «Ленты.ру»), ну и, конечно, не без участия маргинальных бравых товарищей, коих собралось в Алма-Ате всех мастей.

Я не думаю, что можно было избежать этого: когда поднимается такая сильная волна, все захотят на нее вскочить. Так и произошло. С другой стороны, Токаев за весь период своего правления мог вычистить людей Назарбаева и снять их с должностей. Тогда не то чтобы протестов не произошло — наоборот, у людей бы симпатий к президенту только прибавилось.

Я не исключаю возможности, что первые поджоги тех же полицейских машин учинили сами власти, чтобы иметь основание для ввода режима ЧП. Однако этот ход сыграл против них, он стал недвусмысленным сигналом бандитам всех сортов, что власть слаба и можно идти действовать

Там было много людей, кто не относится к протестующим, а лишь хотел воспользоваться ситуацией в свою пользу и, вероятно, против Токаева. Но хотелось бы больше искренности со стороны власти.

Казахстан — один из мировых лидеров по добыче нефти, газа, урана, да у нас вся таблица Менделеева. Чего говорить, Казахстан только на одном зерне может жить безбедно многие годы. Однако при этом всем население бедное, закредитованное. Дело в том, что все блага и крупные предприятия так или иначе аффилированы с семьей Назарбаева. Посмотрите на список Forbes и в первой сотне не найдете ни одного человека из Казахстана, который бы не работал на семью. Все они — «кошельки» Назарбаева, и все это знают.

Я не говорю даже о квазигосударственных структурах «Атамекен» и «Самрук-Казына», в этих холдингах сотни компаний, но прибыли народ не видит — все разворовывают. И все об этом знают, но сделать ничего не получается. И это бессилие, безнадега, можно сказать, заставляла злиться еще больше. Поэтому такая солидарность всего казахстанского народа с протестами была ожидаема. Ну а его радикализация связана с КНБ и вероятной попыткой дискредитировать действующую власть либо устроить госпереворот.

Но какие бы игры там ни происходили, нужно четко разделять [провокаторов] и людей, которые вышли протестовать из-за социально-экономических проблем, коррупции, беззакония и автократии. Тех, кто сжигал магазины, громил банки, необходимо поймать и судить и детально разобраться, в чем была их роль и на кого они работали. А мирным протестующим я и все мои близкие сочувствуем и выражаем полную солидарность. Я считаю их настоящими героями, батырами современного Казахстана.

Я решительно против ввода войск ОДКБ, считаю это дело внутренним. Но, так как оно уже произошло, надеюсь и молюсь, чтобы каждый Алеша, который приехал к нам, насладившись видом казахских гор, благополучно вернулся к себе на родину, не сделав ни единого выстрела. Последствия других вариантов развития событий могут быть крайне мрачными

«Настоящая судная ночь»

Исита, 27 лет, Актау

Я живу в городе Актау (центр Мангистауской области), но, несмотря на то, что протесты начались именно в нашей области, в целом у нас все проходит довольно спокойно.

Повышение цен на топливо стало точкой кипения для казахстанцев, но на самом деле основных причин протестов, кроме этой, очень много. У нас страна богата огромным количеством ресурсов, но деньги с их сбыта никто не видит, разве что в виде огромных пентхаусов для чиновников. Цены на продукты растут каждый день, коррупция, беспредел высокопоставленных лиц и все остальное. Люди просто устали это терпеть.

Интернета у нас не было почти два дня, всю информацию о происходящем вне нашего города узнавали от друзей, знакомых и знакомых знакомых. Банки и магазины закрыты, деньги долго не могли снять с карты, а сейчас везде только наличку принимают. Из хорошего: дефицита у нас в городе нет, продуктов достаточно и цены не поднимались.

Знаю, что в Алма-Ате ужас творится: магазины грабят, людей убивают. Мы в шоке от этого. У моего знакомого из Алма-Аты кончились и наличные, и еда, а деньги снять негде.

Просто из дома выйти страшно, не то что до банкомата дойти. Судная ночь настоящая, только длится уже несколько дней

6 января поступила информация о том, что митингующие в Актау сложили юрты, убрали мусор и покинули площадь, на которой, собственно, и проходил митинг. Было все спокойно, никаких мародерств, даже криков особо не слышно. Но на следующий день народ снова начал собираться на том же месте, и даже в больших масштабах, уже с новыми требованиями. Люди требуют сменить власть полностью, несмотря на то, что многие чиновники и так уже покинули страну, — мы все еще не знаем, кто придет на их место и не вернутся ли они на свои посты.

Мы не боимся выходить из дома, но читаем всякое в интернете, разные неподтвержденные слухи и предпочитаем оставаться дома.

По поводу террористов страшно что-либо говорить. Но, мне кажется, правительству легче называть всех протестующих террористами, чтобы проще было их арестовывать и «стрелять без предупреждения», как наш президент говорил.

«Я согласен с тем, что это именно террористы»

Виктор, сотрудник финтех компании, Караганда

Я житель Караганды. И для нас все эти протесты прошли мимо. Когда отключили связь, было, конечно, трудно, но это было правильным решением. С банкоматами в Караганде все сложно стало сразу, как только отключили интернет, буквально до вчерашнего дня (8 января — прим. «Ленты.ру») нельзя было найти банкомат с деньгами или без очереди. С продуктами все было в норме, хотя видел в супермаркетах людей, которые закупались «как в последний раз».

В Караганде действительно было очень спокойно. Видимо, мы совсем аполитичный город — наши власти умеют работать против оппозиционных лидеров.

В Алма-Ате было иначе: на митинг вышли люди, которые считают, что Назарбаев у них что-то отнял. Хотя очень сложно назвать митингующими тех, кто нападал на машины скорой помощи и пожарные машины, кто грабил магазины обычных граждан, убивал, — такие люди не могут считаться мирными протестующими! Поэтому я согласен с тем, что это именно террористы, и во многом одобряю действия властей. Нельзя было допустить, чтобы такие деструктивные силы пришли к власти.

Да, предпосылки к протестам были: люди устали от коррупции, бедности и кумовства. Но если бы мне кто-нибудь неделю назад сказал, что будут подобные беспорядки, то я бы просто не поверил. Такое сложно было представить

Когда в 2019 году Назарбаев отказался от своего поста президента, я был рад. В тот момент казалось, что может многое поменяться. Однако на протяжении этих двух лет было заметно, что Токаев был скорее ширмой для реальных властителей. Это прослеживалось по некоторым событиям, когда ряд министров ни во что не ставили указы президента и открыто заявляли, что Токаев сообщает «неправильную» информацию. Хотя Токаев мне симпатизирует гораздо больше Назарбаева. Он интеллигентнее, что ли.

Когда все начиналось как мирный протест, я был рад, что люди вышли заявить о своих требованиях. Мы должны иметь на это право. А вот то, что произошло в Алма-Ате, вызвало только скорбь и злость.

Я могу предположить, почему протест перешел в более радикальную форму. Дело в том, что в Алма-Ате очень много населения, которое приехало из отдаленных аулов или других стран (оралманы). Они приехали в город в поисках лучшей жизни, а их там никто особо не ждал. Вот и получилось, что они жили со злобой на всех, а в особенности на власть и Назарбаева. А когда появилась малейшая возможность выплеснуть всю эту злость, то произошло это.

Кто виноват? Как и в любом конфликте — обе стороны. Но в данной ситуации я очень сочувствую мирным жителям, которые столкнулись с этим кошмаром. А в особенности родителям и родственникам погибших. За что они погибли? Я не могу найти ответ. Обычные парни 2002 и 2003 года рождения