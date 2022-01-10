Украина пригрозила Германии за отказ продавать вооружения

Берлин несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на украинского посла в Германии Андрея Мельника.

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По его словам, Берлин должен «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».

Как считает дипломат, отказ Германии поставлять вооружения Киеву «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», - сообщает Funke.

«Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», - заявил посол.

Он также призвал Берлин способствовать вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.