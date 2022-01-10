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1 час назад

Украина пригрозила Германии за отказ продавать вооружение

Берлин несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Украина пригрозила Германии за отказ продавать вооружение
Фото: РамблерРамблер

По его словам, Берлин должен «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».

Как считает дипломат, отказ Германии поставлять вооружения Киеву «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», - сообщает Funke.

«Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», - заявил посол.

Он также призвал Берлин способствовать вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Североатлантический альянс уже «вступил» на Украину – в стране уже присутствуют инструкторы и создается инфраструктура организации, действуют военные и консультанты, создаются различные базы.

В мире,Андрей Мельник,Константин Затулин,НАТО,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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