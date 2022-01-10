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2 часа назад

Власти Казахстана назвали срок окончания миссии ОДКБ

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут находиться в Казахстане временно, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Власти Казахстана назвали срок окончания миссии ОДКБ
Фото: ТАССТАСС

Миссия будет действовать в стране до стабилизации обстановки. Как отмечает МИД, около 2,5 тысяч миротворцев, задействованных в охране стратегических объектов и прикрытии казахстанских сил правопорядка, вернутся в свои государства при первом обращении казахстанской стороны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Казахстан запросил помощь Организации Договора о коллективной безопасности в критический момент. По словам дипломата, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев задействовал легитимные процедуры.

При этом она отметила слаженную работу партнеров по организации, которые действовали «настолько четко и слажено, что у многих западных партнеров возник вопрос: а как так быстро?».

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обращаются к Казахстану за разъяснениями, почему власти решили обратиться за помощью в ОДКБ на фоне беспорядков в стране.

В мире,Энтони Блинкен,Мария Захарова,МИД,Lenta.ru,
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