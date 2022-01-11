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1 час назад

В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в Нур-Султане с понедельника, во вторник снова возобновлен. При этом, как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 19:00 по местному времени (16:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в Нур-Султане действует комендантский час.

В понедельник в Нур-Султане также временно был возобновлен отсутствовавший несколько дней доступ к мобильному интернету.

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