Госдеп раскрыл детали предварительных переговоров с Россией в Женеве

Также сообщается, что стороны обсудили ряд двусторонних тем. Однако, по словам Прайса, США не будут говорить о европейской безопасности без своих союзников и европейских партнеров. Как уточнил представитель Госдепа, американские власти готовы приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Москвой путем дипломатии.