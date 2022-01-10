Госдеп раскрыл детали предварительных переговоров с Россией в Женеве

Стало известно о деталях первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости.
Как сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, замгоссекретаря Уэнди Шерман в ходе беседы с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым подтвердила приверженность Вашингтона принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать собственные союзы.
Также сообщается, что стороны обсудили ряд двусторонних тем. Однако, по словам Прайса, США не будут говорить о европейской безопасности без своих союзников и европейских партнеров. Как уточнил представитель Госдепа, американские власти готовы приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Москвой путем дипломатии.
Как сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, разговор с американскими представителями получился потрясающим, и одновременно сложным и деловым.
«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал дипломат.
Встреча продлилась более двух часов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности.
«Президенту будет доложено своевременно», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о том, сообщили ли российскому лидеру о результатах беседы в узком составе.