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9 минут назад

Госдеп раскрыл детали предварительных переговоров с Россией в Женеве

Стало известно о деталях первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности, сообщает РИА Новости.

Госдеп раскрыл детали предварительных переговоров с Россией в Женеве
Фото: ReutersReuters

Как сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, замгоссекретаря Уэнди Шерман в ходе беседы с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым подтвердила приверженность Вашингтона принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать собственные союзы.

Также сообщается, что стороны обсудили ряд двусторонних тем. Однако, по словам Прайса, США не будут говорить о европейской безопасности без своих союзников и европейских партнеров. Как уточнил представитель Госдепа, американские власти готовы приветствовать «подлинный прогресс» в диалоге с Москвой путем дипломатии.

Как сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, разговор с американскими представителями получился потрясающим, и одновременно сложным и деловым.

«Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — сказал дипломат.

Встреча продлилась более двух часов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи по гарантиям безопасности.

«Президенту будет доложено своевременно», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о том, сообщили ли российскому лидеру о результатах беседы в узком составе.

В мире,Уэнди Шерман,Нед Прайс,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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