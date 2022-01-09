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12 минут назад

Минздрав Казахстана удалил сообщение о жертвах в ходе протестов

Из Telegram-канала, в котором публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане, удалили сообщение о 164 погибших в ходе беспорядков в стране. Как сообщает казахстанское издание Vласть, в Минздраве страны заявили, что не давали эти данные.

Минздрав Казахстана удалил сообщение о жертвах в ходе протестов
Фото: ReutersReuters

Ранее в Telegram-канале был опубликован пост, что Минздрав Казахстана сообщил о 164 погибших во время беспорядков в стране, в том числе 103 в Алма-Ате.

Ситуация в стране обострилась 2 января, когда в Казахстане начались акции протеста из-за роста стоимости газа для населения. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками.

Правительство было распущено. 5 января президент Касым-Жомар Токаев сместил экс-главу государства Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности и заявил, что собирается действовать максимально жестко.

Позднее Токаев объявил антитеррористическую операцию в Алма-Ате. Глава государства обратился к странам ОДКБ за помощью и в Казахстан были отправлены миротворческие корпусы, в том числе и из России.

Несколько дней в Алма-Ате велась стрельба, военные и правоохранители вели зачистку улиц. Ранее власти Казахстана призвали сдать оружие, заявив, что те, кто откажутся сделать это, будут уничтожены. Правоохранителям дали разрешение вести огонь на поражение.

В мире,Нурсултан Назарбаев,Минздрав РФ,
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