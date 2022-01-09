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5 минут назад

Флаг Казахстана с помощью дронов подняли в небе над Киевом в знак солидарности

Большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны подняли в центре Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Укринформ».

Флаг Казахстана подняли в небе над Киевом
Фото: Dronarium УкраинаDronarium Украина

«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана — в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», — говорится в публикации.

На опубликованных фотографиях видно, что флаг Казахстана был поднят при помощи дронов. Они пронесли его рядом с большим флагом Украины и монументом «Родина-Мать».

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возможно, пробудут на территории республики одну неделю.

Накануне пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что экс-глава Казахстана самостоятельно передал пост председателя Совета безопасности действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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