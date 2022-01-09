Токаев сменил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik-Казахстан».

Фото: Yevgeny Biyatov / AP Yevgeny Biyatov / AP

В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их места Токаев назначил Бакытбека Косжанова и Аскара Амерханова.

В субботу, 8 января, стало известно о задержании бывшего главы Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова. Власти республики пояснили, что в отношении Масимова и других лиц начато досудебное расследование по факту государственной измены 6 января. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.