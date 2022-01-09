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27 минут назад

Токаев сменил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik-Казахстан».

Токаев сменил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности
Фото: Yevgeny Biyatov / APYevgeny Biyatov / AP

В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их места Токаев назначил Бакытбека Косжанова и Аскара Амерханова.

В субботу, 8 января, стало известно о задержании бывшего главы Комитета нацбезопасности Казахстана Карима Масимова. Власти республики пояснили, что в отношении Масимова и других лиц начато досудебное расследование по факту государственной измены 6 января. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для машин. Вскоре экономические требования сменились политическими, протестующие требовали отставки правительства. 5 января митинги переросли в массовые беспорядки: в Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры.

В мире,Карим Масимов,
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