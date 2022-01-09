Байдену предложили согласиться на нейтралитет Украины

Вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией, редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел предложила президенту Соединенных Штатов Джо Байдену схему договоренностей с Россией. В своей колонке в газете The Washington Post она заявила, что США вместе с РФ должны декларировать независимость и одновременно нейтралитет Украины под эгидой СБ ООН и ОБСЕ.

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В первую очередь общественница призвала пересмотреть приоритет проблем безопасности США. По мнению Хойвел, в их числе первое место занимает пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни 824 тысяч американцев. При этом на втором месте также стоит вовсе не Россия, а проблема изменения климата. На третье место журналистка поставила ряд внутренних проблем в США.

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«В таком контексте Байдену придется всерьез пересмотреть свое отношение к России и Украине», — пишет Хойвел.

Журналистка подчеркнула, что у США нет существенных интересов нацбезопасности на Украине и что Байдену стоит смягчить отношения с РФ, чтобы заняться решением реальных проблем.

«Вместо увеличения военной помощи Украине и безответственных разговоров о том, что Украина в конечном счете станет членом НАТО, Байден мог бы призвать к совместным гарантиям независимости и нейтралитета Украины», — отметила автор, добавив, что РФ в ответ должна гарантировать, что не станет угрожать странам бывшего СССР.

Хойвел подчеркнула, что даже на этой поздней стадии декларация о независимости и нейтралитете Украины в рамках международной договоренности может снизить напряженность и сделать устойчивое перемирие возможным.

Журналистка добавила, что Байден сейчас находится под огнем критики ястребов. Однако нужно понять, что Украина не входит в число настоящих интересов безопасности Америки и что, даже если бы Украина была членом НАТО, ни один президент США не согласился бы начать войну с Россией из-за нее, подчеркнула Хойвел.