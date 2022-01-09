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55 минут назад

Президент Казахстана проведёт кадровые перестановки 11 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произведёт кадровые перестановки 11 января. В этот же день он представит кандидатуру нового главы правительства. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в эфире телеканала «Хабар 24».

Президент Казахстана анонсировал кадровые перестановки
Фото: Kazakh presidential website/XinHua/Global Look PressKazakh presidential website/XinHua/Global Look Press

Одиннадцатого января будут кадровые перестановки, — сказал Уали.

Также, по словам пресс-секретаря, сейчас Токаев работает в режиме нон-стоп и на полном контроле держит ситуацию в стране. Это необходимо, чтобы как можно скорее справиться с последствиями беспорядков.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Позднее город был захвачен боевиками.

Ранее Уали сообщил, что миротворцы ОДКБ, возможно, пробудут в Казахстане одну неделю. По его словам, никакие иностранные военные силы не останутся в Казахстане после нормализации ситуации. Сейчас миротворческие силы ОДКБ выполняют в республике охрану стратегических и военных объектов.

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