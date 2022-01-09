Украине предсказали митинги и забастовки

Ключевой угрозой для украинцев в наступившем году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам. Такое мнение высказал
аналитик DemocracyHouse Анатолий Октисюк на портале «Главред».
«Год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем», — написал эксперт.
Все это приведет к росту цен на товары и услуги, особенно тарифы ЖКХ, что обязательно ударит по платежеспособности граждан.
Также Октисюк призвал жителей Украины готовиться к новым ограничениям из-за коронавируса: пандемия все еще продолжается и нельзя исключать новых ограничений, связанных распространением инфекции. Новые меры скорее всего отрицательно скажутся на бизнесе.
«Год будет еще сложнее, чем предыдущий, поэтому не стоит отвергать политической турбулентности, правительственного кризиса и даже досрочных парламентских выборов», — подчеркнул аналитик.
По его прогнозу, социальные и экономические проблемы скажутся на президенте Владимире Зеленском: в его сторону следует ожидать протесты от металлургов и шахтеров. Кроме того, забастовки могут начаться и в других сферах, в первую очередь, из-за конфликта между властями и бизнесом. Также на положении правительства скажется внешнее давление: принуждение к выполнению международных обязательств, в особенности, минских соглашений.