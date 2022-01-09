Украине предсказали митинги и забастовки

Ключевой угрозой для украинцев в наступившем году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам. Такое мнение высказал

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аналитик DemocracyHouse Анатолий Октисюк на портале «Главред».

«Год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем», — написал эксперт.

Все это приведет к росту цен на товары и услуги, особенно тарифы ЖКХ, что обязательно ударит по платежеспособности граждан.

Также Октисюк призвал жителей Украины готовиться к новым ограничениям из-за коронавируса: пандемия все еще продолжается и нельзя исключать новых ограничений, связанных распространением инфекции. Новые меры скорее всего отрицательно скажутся на бизнесе.

«Год будет еще сложнее, чем предыдущий, поэтому не стоит отвергать политической турбулентности, правительственного кризиса и даже досрочных парламентских выборов», — подчеркнул аналитик.