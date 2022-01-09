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29 минут назад

В Казахстане приостановлена работа обменных пунктов

В Казахстане в целях безопасности временно приостановлена работа обменных пунктов банков. Об этом сообщается на сайте Национального банка республики.

В Казахстане приостановили работу обменных пунктов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В сообщении говорится, что в связи с нестабильной работой Интернета и «продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах» работа банковской системы будет восстанавливаться поэтапно.

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С 10 января заработают платежные системы для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан.

«Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны», — разъяснил регулятор.

При этом деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций временно приостанавливается «для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов».

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